Τα κρούσματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας που προκαλούνται από τον μηνιγγιτιδόκοκκο αυξήθηκαν στα 27, από 20 που είχαν αναφερθεί την Τετάρτη, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Αγγλίας. Από αυτά, τα 15 έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ 12 εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εργαστηριακό έλεγχο. Ήδη δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKHSA) ανακοίνωσε ότι «προληπτική θεραπεία με αντιβίωση εξακολουθεί να χορηγείται στους φοιτητές του πανεπιστημίου Κεντ, καθώς και σε όποιο πρόσωπο πήγε στο Club Chemistry στο Κάντερμπουρι από τις 5 ως τις 7 Μαρτίου».

Παράλληλα, ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας Β στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Κεντ. Η UKHSA διευκρίνισε ότι η εκστρατεία αυτή «αν χρειαστεί, θα επεκταθεί» σε ευρύτερο πληθυσμό.

Εντατικοποίηση των μέτρων στο Κεντ

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την επιδημία «πρωτοφανή», αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα κέντρο εμβολιασμού στο Κεντ. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα κρούσματα φαίνεται να συνδέονται με το Club Chemistry, όπου συχνάζουν φοιτητές του πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών στις αρχές Μαρτίου, περίπου 2.000 άτομα επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο κλαμπ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για την εξάπλωση της νόσου.

Παρέμβαση του πρωθυπουργού και διεθνής διάσταση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε όσους βρέθηκαν στο Club Chemistry να ενημερώσουν τις αρχές, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα αντιβιοτική αγωγή. Μέχρι στιγμής, μια μαθήτρια λυκείου 18 ετών και ένας φοιτητής του πανεπιστημίου του Κεντ, ηλικίας 21 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους.

Παράλληλα, ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί και στη Γαλλία. Το υπουργείο Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για άτομο που είχε επισκεφθεί το πανεπιστήμιο του Κεντ και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.