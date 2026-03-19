Το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου άνοιξε εκ νέου σήμερα, επιτρέποντας «περιορισμένη» κυκλοφορία ανθρώπων για πρώτη φορά από το κλείσιμό του από το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με επίσημες παλαιστινιακές και αιγυπτιακές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι το πέρασμα, το οποίο παρέμενε κλειστό από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, άνοιξε «και προς τις δύο κατευθύνσεις». Η επαναλειτουργία του επιτρέπει την «περιορισμένη κυκλοφορία» Παλαιστινίων που είτε μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για λόγους υγείας είτε επιστρέφουν στη Γάζα.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο στη Ράφα, 25 Παλαιστίνιοι –μεταξύ αυτών οκτώ τραυματίες– αναχώρησαν από τον θύλακα. Η Cogat, οργανισμός του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδιος για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις, επιβεβαίωσε επίσης το άνοιγμα του περάσματος, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News, που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, μετέδωσε πλάνα από αέρος τα οποία δείχνουν Παλαιστίνιους –ορισμένοι εκ των οποίων είχαν λάβει ιατρική φροντίδα στην Αίγυπτο– να ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Γάζα. Στις εικόνες φαίνονται επίσης ασθενοφόρα να περιμένουν για τη μεταφορά ασθενών που επιθυμούν να φύγουν από τον θύλακα.

Η Cogat είχε ανακοινώσει την Κυριακή ότι από σήμερα θα επιτρεπόταν εκ νέου η μερική λειτουργία του περάσματος «αποκλειστικά για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων».

Το πέρασμα της Ράφα, που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, αποτελεί για τους κατοίκους της Γάζας τη μοναδική πύλη επικοινωνίας με τον έξω κόσμο η οποία δεν περνά από το Ισραήλ.