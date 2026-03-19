Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο την έγκριση για χρηματοδότηση ύψους άνω των 200 δισ. δολαρίων, με σκοπό τη στήριξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται η εφημερίδα Washington Post.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το ποσό που αιτείται το Πεντάγωνο υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο των δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα. Το αίτημα συνδέεται με την ανάγκη να αυξηθεί «επειγόντως» η παραγωγή κρίσιμων όπλων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται για 20ή ημέρα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το Πεντάγωνο έχει καταθέσει διαδοχικά αιτήματα χρηματοδότησης. Η Washington Post σημειώνει ότι η πιο πρόσφατη πρόταση ενδέχεται να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στο Κογκρέσο.

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια από επίσημα χείλη

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησαν σε σχόλια επί του θέματος τη στιγμή της δημοσίευσης του ρεπορτάζ.

Τον Δεκέμβριο, το Κογκρέσο ενέκρινε αμυντικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 901 δισ. δολαρίων για το τρέχον οικονομικό έτος. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει περαιτέρω αύξηση των κονδυλίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρηματοδότηση της άμυνας θα πρέπει να φτάσει το 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2027, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προετοιμασμένες για αυτό που χαρακτήρισε ως «πολύ ταραγμένες και επικίνδυνες εποχές».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να δημιουργήσουν έναν «ονειρικό στρατό» που θα διατηρήσει τη χώρα «ασφαλή».

Σε συνέντευξή του στο Sky News την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ ανέφερε ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει περίπου 11 δισ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αραγτσί: Να ευχαριστήσετε τον Νετανιάχου

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί δήλωσε ότι ο «επιλεγμένος» πόλεμος που επιβλήθηκε στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς βρίσκεται ακόμη στην τρίτη εβδομάδα του, προειδοποιώντας πως το συνολικό κόστος θα μπορούσε να φθάσει το 1 τρισ. δολάρια.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τους συμμάχους του στο Κογκρέσο για αυτό που αποκάλεσε φόρο «Πρώτα το Ισραήλ».