Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και των υπόλοιπων αθλημάτων, με πλήθος αγώνων που μεταδίδονται ζωντανά από τα συνδρομητικά κανάλια.

Ποδόσφαιρο

Στις 19.45 ξεκινούν οι αναμετρήσεις: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας (COSMOTESPORT5), Φράιμπουργκ – Γκενκ (COSMOTESPORT9), Λυών – Θέλτα (COSMOTESPORT8), Μίντιλαντ – Νότιγχαμ (COSMOTESPORT7) και ΑΕΚ – Τσέλιε (COSMOTESPORT3).

Ακολουθούν στις 22.00 τα παιχνίδια Πόρτο – Στουτγάρδη (COSMOTESPORT5), Μπέτις – Παναθηναϊκός (ΑΝΤ1, COSMOTESPORT4), Σπάρτα Πράγας – Αλκμααρ (COSMOTESPORT9), Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ (COSMOTESPORT8), Άστον Βίλα – Λιλ (COSMOTESPORT7) και Ρόμα – Μπολόνια (COSMOTESPORT3).

Μπάσκετ

Στις 19.00 η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα (NOVASPORTS4) και η Αναντολού Εφές τη Μονακό (NOVASPORTS START).

Ακολουθούν οι αναμετρήσεις Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (21.05, NOVASPORTS6), Ολυμπιακός – Μπασκόνια (21.15, NOVASPORTS PRIME), Μπάγερν – Ντουμπάι (21.30, NOVASPORTS3) και Παρί – Παρτιζάν (21.45, NOVASPORTS5). Στις 02.00 μεταδίδεται ο αγώνας Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς (COSMOTESPORT4).

Βόλεϊ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι (16.00, COSMOTESPORT9), Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (17.00, ΕΡΤ2) και Φλοίσβος – Πανιώνιος (20.00, ΕΡΤ2).

Τένις

Στις 17.00 μεταδίδονται οι διοργανώσεις ΑΤΡ 1000 Μαϊάμι (COSMOTESPORT6) και WTA 1000 Μαϊάμι (NOVASPORTS6), ενώ στις 21.00 και 00.30 συνεχίζεται η δράση από το τουρνουά του Μαϊάμι (COSMOTESPORT6).

Σκι

Στις 12.50 το EUROSPORT2 μεταδίδει το Παγκόσμιο Κύπελλο Σκι, ολοκληρώνοντας το πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.