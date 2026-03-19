Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει με σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Βαλένθια με 66-62, χάρη στον καθοριστικό Ουίλ Κλάιμπερν στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι Καταλανοί μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα με τον Πάρα. Η Βαλένθια, ωστόσο, αντέδρασε γρήγορα, βρίσκοντας ρυθμό στην άμυνα και με τον Μοντέρο πέρασε μπροστά. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με μικρό προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα της Βαρκελώνης ανέβασε την απόδοσή της και με πρωταγωνιστή τον Κλάιμπερν ξέφυγε στο σκορ. Παρά την πίεση, οι γηπεδούχοι μείωσαν σταδιακά τη διαφορά, πλησιάζοντας πριν το ημίχρονο.

🚨 Will Clyburn kritik anda Barcelona’yı öne geçiriyor! pic.twitter.com/VKcnNOfsr0 — Euroleague Time (@euroleague_time) March 19, 2026

Στο δεύτερο μέρος, η Βαλένθια μπήκε πιο αποφασισμένη και κατάφερε να περάσει μπροστά, με τους Τόμπσον και Σακό να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε κοντά στο σκορ, με τον Πάρα και τον Βέσελι να κρατούν την ομάδα τους μέσα στη διεκδίκηση της νίκης.

Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, όπου η άμυνα των δύο ομάδων κυριάρχησε. Η Βαλένθια είχε μικρό προβάδισμα, όμως ο Κλάιμπερν με μεγάλο τρίποντο στα 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Στη συνέχεια, ένα καθοριστικό κλέψιμο του Πάρα και οι εύστοχες βολές του Κλάιμπερν «σφράγισαν» το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας τη νίκη στην Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 52-53, 62-66.