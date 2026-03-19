Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε με αιχμηρό τρόπο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλώνοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει να πετά τη μπάλα στη εξέδρα». Όπως σημείωσε, «κατά τη συνήθη τακτική δεν απαντά σε τίποτα και παίζει με τις λέξεις», αφήνοντας αιχμές για την επικοινωνιακή στάση της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δίνει έναν «εικονικό κλεφτοπόλεμο για τα μάτια του κόσμου» με τα καρτέλ, τα οποία, όπως ανέφερε, «κάνουν πάρτι με την ανοχή της». Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα: «Γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι κυβερνήσεις δείχνουν αντανακλαστικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στην ύποπτη αδράνεια που κλείνει το μάτι στην αισχροκέρδεια;».