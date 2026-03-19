Τη διαπίστωση ότι οι διεθνείς προκλήσεις αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο τη σημασία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, στο πλαίσιο του 4oυ Φορουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. Τοψίδης, σημείωσε ότι οι διεθνείς προκλήσεις αναδεικνύουν τη σημασία της περιοχής μας: η εγγύτητα με τα σύνορα δεν είναι μόνο γεωγραφικό χαρακτηριστικό αλλά χαρακτηριστικό που αναδεικνύει την περιοχή μας σε πυλώνα σταθερότητας και κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα ενεργειακής ασφάλειας. Οι υποδομές αερίου, ο υποσταθμός LNG και οι επενδύσεις σε ενέργεια, θέτουν τις βάσεις για την ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της περιοχής.

Ο εμπορικός διάδρομος της περιοχής δημιουργεί ευκαιρίες. Το ολοκληρωμένο σύστημα οδικής και σιδηροδρομικής διασύνδεσης, η σύνδεση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας με αυτό της Θεσσαλονίκης, δημιουργούν ένα σημαντικό εμπορικό τρίγωνο στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε.

«Η αναβάθμιση του Τελωνείου των Κήπων, αλλά και ο σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό του Τελωνείου Καστανιών είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα ότι ο κεντρικός κυβερνητικός σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Η πραγματική δύναμη της περιοχής ωστόσο βρίσκεται στους ανθρώπους της.

Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, με γνώμονα την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, κάτι που αποδεικνύεται από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Πόρων και άλλων προγραμμάτων».

Όπως πρόσθεσε, «επενδύουμε στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας μας, ενισχύουμε την εξωστρέφεια». Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλάζει με σχέδιο και συνέπεια. Η επόμενη μέρα για την περιοχή μας είναι προϊόν συνεργασίας της Πολιτείας, του πρώτου βαθμού Αυτοδιοίκησης αλλά και διεθνών φορέων, κατέληξε ο κ. Τοψίδης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σάββας Μιχαηλίδης, τόνισε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων λόγω του γεω-στρατηγικού της ρόλου στην περιοχή. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα κόμβο ενέργειας και μεταφορών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. «Η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της περιοχής μας δεν είναι μόνο επιτακτική αλλά και υπαρκτή. Η γεωγραφική της θέση και οι δυνατότητες της τοπικής οικονομίας δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης, ωστόσο επιδιώκουμε οι δυνατότητες να μετατραπούν και σε απτά αποτελέσματα, όπως να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να μείνουν στην περιοχή και να επιλέξουν να επιχειρούν σε αυτή. Η Αυτοδιοίκηση της περιοχής εργάζεται συστηματικά για την διαμόρφωση κοινών θέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την ανταλλαγή καλών πρακτικών».

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, υποστήριξε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη επιβεβαιώνει ότι η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε χώρο διαλόγου για την περιφερειακή συνεργασία, ασφάλεια και ανάπτυξη, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας περιοχής γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η διεθνής ισορροπία και πόσο οι θεσμικές συμμαχίες καθίστανται ακόμη πιο χρήσιμες. Η πόλη μας, εξήγησε, χάρη στην θέση της, διαδραματίζει έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην συνεργασία και την ασφάλεια: η αναβάθμιση του λιμανιού, η ενίσχυση του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου την καθιστά κόμβο στην διασύνδεση με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Τόνισε μάλιστα, ότι μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης και υγροποίησης LNG και ο κάθετος αγωγός έχει εισάγει την Αλεξανδρούπολη σε μία νέα αναπτυξιακή φάση. «Προσπαθούμε οι ευκαιρίες να είναι πραγματικές ευκαιρίες τόσο για τους νέους ανθρώπους να μείνουν στην περιοχή, όσο και για την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας των τοπικών επιχειρήσεων. Επενδύουν στις τοπικές κοινωνίες, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, κατά την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε πολύ ταραγμένες εποχές που κρύβουν πολλούς κινδύνους οι οποίοι επηρεάζουν την καθημερινότητα και την οικονομία μας.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ήταν για δεκαετίες «με τα μάτια στραμμένα» στον Νότο και την διασύνδεση με την πρωτεύουσα, την Αθήνα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει και η περιοχή εξελίσσεται σε μία «γέφυρα» με τα Βαλκάνια και την Ηπειρωτική Ευρώπη, τόσο με την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, όσο και με την ανάπτυξη των υποδομών και του σιδηροδρομικού της δικτύου, υπογράμμισε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κατσαφάδος, μετά τη πυρκαγιά του Δάσους της Δαδιάς το 2023, συνεργάζεται συστηματικά με την περιοχή στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Προγράμματος «Έβρος-Μετά», ένα πρόγραμμα έργων αναβάθμισης της περιοχής του Έβρου της τάξεως των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο Πρόγραμμα αυτό είναι έργα, όπως η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Αττική, άλλα έργα υποδομής, αλλά και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. «Για το πρόγραμμα αυτό συνεργαζόμαστε τόσο με τον πρώτο βαθμό Αυτοδιοίκησης της περιοχής, όσο και με τα πανεπιστήμιά της. Μέσα από δράσεις επιδιώκουμε την πανεπιστημιακή αναβάθμιση, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Πρόσφατα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση της φετινής χρηματοδότησης του προγράμματος από τα 20 στα 30 εκατομμύρια ευρώ, για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από την φετινή πλημμύρα στην περιοχή. Το πρόγραμμα έχει έναν χρονικό ορίζοντα έως το 2030 και έως τότε επιδιώκουμε η περιοχή να έχει «γυρίσει οριστικά σελίδα», να είναι ένας σύγχρονος και σταθερός πυλώνας για την ανάπτυξη της πατρίδας μας, κατέληξε ο κ. Κατσαφάδος.