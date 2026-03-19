Με άστατο καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει η Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και πρόσκαιρα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα μέχρι και το Σάββατο, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Επιμένει η αστάθεια με βροχές, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, αναμένεται άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια

Στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, και συγκεκριμένα στα ανατολικά και τα νότια, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θα εκδηλωθούν όμως και σποραδικές καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Κρήτη έως το μεσημέρι – όπου οι καταιγίδες θα είναι πρόσκαιρα και κατά τόπους ισχυρές – και στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Εμμονή της αφρικανικής σκόνης

Η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα.

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με εντάσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι τοπικά τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, παραμένοντας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ.