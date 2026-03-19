Νέα ανάρτηση για τον καιρό έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπό τον τίτλο «Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα η χώρα μας». Όπως εξηγεί έχουμε «Κακοκαιρία από την Ιταλία, κρύο από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική».

Ακόμα ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι το κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο.

Ακόμα αναφέρει:

Μετεωρολογική ποικιλία παρουσιάζει σήμερα η περιοχή μάς. Συγκεκριμένα :

Βαρομετρκό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου προκαλεί γενικευμένες βροχές στις περισσότερες περιοχές στη χώρα μας και πλούσιες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Δυτική Ελλάδα -Πελοππόνησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχτούν το περισσότερο νερό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Στη συνεχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας.Το κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο.

Σε αποδρομή μέσα στην ημέρα βρίσκεται η Σαχαριανή σκόνη στη χώρα μας. Από αύριο και κυρίως το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πλύνετε το αμάξι σας.

Συνθήκες παγετού θα επικρατήσουν και το επόμενο διήμερο σε ορεινές περιοχές με τους βοριάδες μέχρι το Σάββατο μέσα στο Αιγαίο να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Αττική : Μουντός καιρός με ψιλόβροχο το επόμενο διήμερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα ίσως και Πεντέλη ( από τα 800 μέτρα) . Η θερμοκρασία 3-13 βαθμοί.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Διατήρηση αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 8 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 8 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026: Άστατος καιρός με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.