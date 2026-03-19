Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 δείχνει μεταβαλλόμενο σκηνικό με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και αργότερα και στα ορεινά της Κρήτης. Παράλληλα, θα διατηρηθεί η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 8, και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας τους 13 με 15 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, 16 με 17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 13 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές από το απόγευμα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 12 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στα κεντρικά τμήματα από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά έντονες κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το πρωί. Από το βράδυ στη δυτική Κρήτη αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης τη νύχτα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στα δυτικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, εντονότερες το βράδυ στα βόρεια, όπου πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Διατήρηση αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 8 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 8 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026: Άστατος καιρός με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.