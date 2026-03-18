Σύμφωνα με δυτική στρατιωτική πηγή που μίλησε στο Reuters, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας του ΟΗΕ υποδεικνύουν ότι το Ισραήλ φέρει ευθύνη για την επίθεση. Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) έχει ως αποστολή την επιτήρηση της κατάστασης κατά μήκος της «μπλε γραμμής», που χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ μια περιοχή που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Η αποστολή της UNIFIL, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο τόσο του ισραηλινού στρατού όσο και της Χεζμπολάχ τα τελευταία δύο χρόνια. Καθώς το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεών του στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των δυνάμεων του ΟΗΕ στην περιοχή.