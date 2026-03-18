Ο προγονός του πρίγκιπα διαδόχου της Νορβηγίας ενδέχεται να καταδικαστεί σε κάθειρξη επτά ετών και επτά μηνών, σύμφωνα με την πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστήριο του Όσλο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν βιασμό τεσσάρων γυναικών, ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του, η Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε το 2001 τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον. Ο ίδιος δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες, όπως αυτές του βιασμού, αλλά παραδέχθηκε ορισμένες ήσσονες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς ισχύον δίπλωμα.

Η δίκη, που διήρκεσε επτά εβδομάδες και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν στοιχεία για τον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, βίντεο σεξουαλικών συνευρέσεων που είχε καταγράψει, καθώς και περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η υπόθεση και οι επιπτώσεις στη νορβηγική μοναρχία

Η δίκη συνέπεσε χρονικά με τη δημόσια συγγνώμη της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ, η οποία παραδέχθηκε ότι επέδειξε «κακή κρίση» διατηρώντας επαφές με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν μετά την καταδίκη του το 2008.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η δημοτικότητα της νορβηγικής μοναρχίας έχει δεχθεί πλήγμα εξαιτίας των δύο αυτών υποθέσεων, που έχουν προκαλέσει ευρεία συζήτηση στη χώρα.

Ο εισαγγελέας τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Χόιμπι πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλος Νορβηγός πολίτης, χωρίς προνομιακή ή αυστηρότερη μεταχείριση λόγω της συγγενικής του σχέσης με τη βασιλική οικογένεια.