Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει σημαντικές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, με στόχο να περιορίσει την ικανότητα των κρατών-μελών να μπλοκάρουν μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού στις Βρυξέλλες, καθώς αρκετές πρόσφατες τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο λόγω πολιτικών παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να προσφέρει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια ως προς τις περιπτώσεις στις οποίες οι κυβερνήσεις μπορούν να παρεμβαίνουν για λόγους όπως η εθνική ασφάλεια ή η προστασία στρατηγικών τομέων.

Ωστόσο, η Κομισιόν εκτιμά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιες παρεμβάσεις έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και έχουν καθυστερήσει τη δημιουργία ομίλων με το μέγεθος και τη δυναμική που απαιτεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά από μια σειρά υψηλού προφίλ επιχειρηματικών εξελίξεων. Η αντίθεση της Γερμανίας σε πιθανή εξαγορά της Commerzbank από την ιταλική UniCredit, οι ενστάσεις της Ισπανίας για τη συγχώνευση μεταξύ BBVA και Banco Sabadell, αλλά και η χρήση των λεγόμενων «χρυσών εξουσιών» από την Ιταλία σε άλλη τραπεζική συμφωνία, έχουν αναδείξει τον βαθμό στον οποίο οι εθνικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ανησυχούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις οδηγούν σε κατακερματισμό της αγοράς και δυσχεραίνουν τη δημιουργία πραγματικά πανευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ικανών να ανταγωνιστούν ισχυρούς ομίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η αναθεώρηση του κανονισμού συγχωνεύσεων προκαλεί ήδη έντονο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο και στους επενδυτές, καθώς μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες κινήσεις συγκέντρωσης σε στρατηγικούς κλάδους.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι η αυστηρή εποπτεία θα παραμείνει βασικό στοιχείο της πολιτικής ανταγωνισμού. Οι νέοι κανόνες δεν θα επιτρέψουν τη δημιουργία μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων που θα μπορούσαν να πλήξουν την οικονομία και τους καταναλωτές, αλλά θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων μεγαλύτερης κλίμακας.

Η συζήτηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να τοποθετηθούν επί του θέματος σε επικείμενη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ η τελική μορφή των προτεινόμενων αλλαγών θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των εταιρικών συγχωνεύσεων στην Ευρώπη.