Για τις υψηλές προσδοκίες που έχει ο κόσμος της Μπέτις και την πίεση που υπάρχει στην ισπανική ομάδα, αλλά και το δεύτερο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τη φάση των 16 του Europa League, μίλησε ο τερματοφύλακας των Σεβιγιάνων, Πάου Λόπεθ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Γνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι οπαδοί. Πρέπει να κατανοήσουμε την κατάσταση. Είναι απίστευτα παθιασμένοι άνθρωποι. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Εναντίον της Θέλτα, υπήρξαν καλύτερες και χειρότερες στιγμές, αλλά η ομάδα προσπάθησε να δείξει τον καλύτερό της εαυτό. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι που συνεχίζουν να προοδεύουν σε αυτή τη διοργάνωση. Η ομάδα έχει την ικανότητα να το κάνει και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να το πετύχουμε.

Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας μακριά από το αποτέλεσμα. Η νίκη στον αυριανό αγώνα είναι αρκετή για εμάς και πάντα παίζουμε με τον ίδιο στόχο. Γνωρίζοντας αυτό, η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Περισσότερο από το αποτέλεσμα, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που μπορεί να κάνει κάθε παίκτης στο γήπεδο. Τα πράγματα θα συμβούν όταν πρέπει να συμβούν. Αν η ομάδα έχει σαφή κατανόηση του παιχνιδιού και κάνει αυτό που μας ζητά ο προπονητής, όλα θα μπουν στη θέση τους».

Για το αν προτιμά την πρόκριση στο Champions League ή την κατάκτηση του Europa League:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για το ματς. Θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος της σεζόν. Με αυτόν τον σύλλογο, ό,τι πετυχαίνεις μεγεθύνεται και βιώνεται διαφορετικά από ό,τι αλλού, αλλά το σημαντικό είναι το αύριο. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι μπορεί να συμβεί σε δύο μήνες. Η Μπέτις βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο υψηλών προσδοκιών και ο κόσμος βλέπει ότι η Μπέτις αναπτύσσεται, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον ενθουσιασμό μας για αυτό που κάνουμε. Η Μπέτις έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα και από τότε που ανέλαβε ο προπονητής, αυτή η φιλοδοξία έχει αυξηθεί κάθε χρόνο, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον ενθουσιασμό μας, γιατί τώρα είναι ο κανόνας, αλλά δεν ήταν πριν. Είναι σημαντικό να μην χάσει κανείς την εστίασή του, ούτε οι οπαδοί ούτε οι παίκτες. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμμονικοί με το ότι η Μπέτις πρέπει να κερδίζει κάθε παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι αναπτυσσόμαστε. Το αυριανό παιχνίδι είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι έχουμε την επιθυμία να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για τη σημασία του να διατηρήσει την εστία του ανέπαφη:

«Είναι ένας από τους στόχους που θέτει πάντα ο προπονητής. Δουλεύουμε πολύ καλά σε αυτό το θέμα και αν δεν τα καταφέρουμε, έχουμε την ικανότητα να γυρίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα αμύνεται πολύ καλά, αυτό είναι γεγονός. Δεν δημιουργούν πολλές ευκαιρίες εναντίον μας. Τα πρόσφατα γκολ που έχουμε δεχτεί οφείλονται περισσότερο σε μεμονωμένα λάθη παρά σε έλλειψη ομαδικής συνοχής. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο και να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί στην επίθεση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.»