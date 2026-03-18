Η πρόσφατη ιατροδικαστική έκθεση στον 23χρονο που προφυλακίστηκε για την υπόθεση του φόνου του 20χρονου στην Καλαμαριά, αποκαλύπτει τη σοβαρότητα της επίθεσης που δέχθηκε. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο νεαρός υπέστη πάνω από 30 χτυπήματα από μαχαίρια, σφυριά και γκλοπ ενώ φέρει και πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα του.

Τα τραύματα εντοπίζονται στο κεφάλι, πίσω από το αυτί, στο πρόσωπο, στον μηρό και το γόνατο του δεξιού ποδιού, αλλά και στο αριστερό πόδι, ενώ καταγράφηκαν αποτυπώματα από τα αντικείμενα που τον χτύπησαν. Ο νεαρός υποβλήθηκε επίσης σε ολόσωμη αξονική στο ΑΧΕΠΑ, η οποία έδειξε κάταγμα στο κρανίο, καθώς και τραυματισμούς στην κερκίδα και την ωλένη.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δέχθηκε ενέδρα κοντά στο σπίτι του, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά οι δράστες τον πρόλαβαν και του κατάφεραν τα τραύματα που καταγράφει η ιατροδικαστική. Ισχυρίστηκε ότι απάντησε με μαχαίρι σε αυτοάμυνα, για να προστατεύσει τη ζωή του, υποστηριζόμενος και από τη μαρτυρία του ντελιβερά που ήταν παρών.

Η έκθεση αναδεικνύει τη βίαιη φύση της επίθεσης και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές, δίνοντας πλήρη εικόνα του μεγέθους των τραυμάτων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 23χρονος

Νωρίτερα, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 23χρονος ο οποίος απολογήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.

Ο 23χρονος στην δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα χωρίς να ξέρει ποιον ή που τον χτυπάει εκφράζοντας τη λύπη του για το θάνατό του.

Φέρεται να περιέγραψε ότι το μοιραίο βράδυ όταν πήγε στο σπίτι του στην Καλαμαριά αρχικά τον κυνήγησαν 4 άτομα που τον χτυπούσαν ενώ ο 5ος κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο 23χρονος έπεσε με τα γόνατα και ενώ βρίσκονταν στο έδαφος ένας τον χτύπησε με σφυρί στο δεξί μάτι ενώ οι υπόλοιποι τον χτυπούσαν με τα χέρια και τα πόδια με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπο του.

Στο μεταξύ, αύριο θα απολογηθεί η 19χρονος φίλος του θύματος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή στην ανακρίτρια και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.