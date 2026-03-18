Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 19χρονος που βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος μαζί με το νεαρό θύμα κι ένα ακόμα άτομο. Σε βάρος του κι ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη – από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.