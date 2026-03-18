Στη φυλακή οδηγείται ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, ενώ η Αστυνομία έχει στα χέρια της μια συνομιλία σοκ μεταξύ φίλων του δράστη σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου.

Συνομιλία μέσω εφαρμογής

– Έσφαξαν έναν «Τούρκο».

– Ναι…, τον γ… οι μάγκες.

– Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

– Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

– Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

– Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

– Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

– Θα μαζευτούμε.

– Μάγκες, έχει γίνει χαμός… Ο «Τούρκος» ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

– Βγείτε όλοι από την ομαδική!

– Βγείτε όλοι!

Το μυστηριώδες τηλεφώνημα από τον τόπο του εγκλήματος

Την ίδια ώρα, ερωτηματικά προκαλεί η συμπεριφορά των δύο φίλων του 20χρονου, που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ και το μυστηριώδες τηλεφώνημα που έκανε ο ένας εξ αυτών σε άγνωστο μετά το αιματηρό περιστατικό, σύμφωνα με ταχυδιανομέα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ο διανομέας είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτησε ένα παλικαράκι με την κοπέλα του, με το αμάξι. Λέει “Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ, καλά είναι το παιδί, κάπως να βοηθήσουμε;”. Και οι άλλοι (οι φίλοι) δεν θέλανε να περιμένουμε ασθενοφόρα. “Θα τον πάμε εμείς” έλεγαν “στο νοσοκομείο”. Σε μια φάση είπαν και σε αυτό το παιδί με την κοπέλα “Θα σας δώσουμε λεφτά να τον πάμε με το δικό σου αμάξι το παλικάρι”. Ήταν κι αυτοί σε σοκ, μιλούσανε στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο ένας από τους δύο μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας: “Αυτός δεν αναπνέει ρε συ, δεν αναπνέει”. Παράλληλα, άκουγα τον συνομιλητή μέσα από το τηλέφωνο να λέει: “Δες αν έχει σφυγμό”. Κατάλαβα ότι δεν μιλούσε με ασθενοφόρο ή με την Αστυνομία, αλλά με κάποιο τρίτο άτομο, που ήξερε τι έχει γίνει», συνέχισε.