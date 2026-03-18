Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης 2026, με εκατομμύρια νοικοκυριά να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, ο δρόμος προς το ΑΤΜ κρύβει μια κρίσιμη «παγίδα» που μπορεί να αφήσει πολλούς δικαιούχους εκτός πληρωμής. Ποια είναι αυτή; H αυστηρή προθεσμία της 30ης Απριλίου.

Ενώ η μεγάλη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου, η τύχη του επιδόματος κρίνεται από την έγκαιρη καταχώριση των παραστατικών. Από το bonus των 1.200 ευρώ για τις ορεινές περιοχές μέχρι τις διαφοροποιήσεις ανά είδος καυσίμου, δείτε όλα όσα πρέπει να προσέξετε για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων.

Η πορεία προς τη δεύτερη δόση

Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, που έδωσε μια σημαντική ανάσα σε πάνω από 1,1 εκατομμύριο πολίτες, η προσοχή στρέφεται τώρα στη δεύτερη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για το 2026. Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά περιμένουν τη σειρά τους, όμως η ημερομηνία που θα δουν τα χρήματα εξαρτάται άμεσα από το καύσιμο που χρησιμοποίησαν για να ζεσταθούν.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Αν κάψατε πετρέλαιο, πέλετ ή καυσόξυλα, σημειώστε στο ημερολόγιό σας την 29η Μαΐου 2026. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη μεγάλη πληρωμή. Για όσους, όμως, ζεσταίνονται με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση, η αναμονή θα είναι λίγο μεγαλύτερη, καθώς η δική τους δόση έχει προγραμματιστεί να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Προσοχή στις προθεσμίες – Η «παγίδα» της 30ης Απριλίου

Για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων και δείτε τον λογαριασμό σας άδειο, υπάρχει μια ημερομηνία που δεν πρέπει να ξεχάσετε. Αυτή είναι η 30η Απριλίου. Μέχρι τότε, θα πρέπει να έχετε ανεβάσει οπωσδήποτε τα στοιχεία των αγορών σας στην πλατφόρμα. Θυμηθείτε πως τα τιμολόγιά σας πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2026 για να θεωρηθούν έγκυρα.

Ποιοι θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα;

Ενώ το βασικό επίδομα ξεκινά από τα 100€ και φτάνει τα 800€, οι κάτοικοι των πιο ορεινών και ψυχρών περιοχών της χώρας είναι οι κερδισμένοι. Λόγω του ειδικού συντελεστή καιρικών συνθηκών (του λεγόμενου ΣΟ-Μ), το επίδομα σε αυτές τις περιοχές παίρνει μια γενναία προσαύξηση, αγγίζοντας τα 1.000€ ή ακόμα και τα 1.200€.

Ουσιαστικά, το κράτος έρχεται να καλύψει το αυξημένο κόστος για εκείνους που η βαρυχειμωνιά τους αναγκάζει να έχουν τη θέρμανση αναμμένη για περισσότερες ώρες. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ελέγξτε ξανά τα παραστατικά σας για να βεβαιωθείτε ότι η αξία των αγορών σας είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό της επιδότησης, καθώς αυτός είναι ο βασικός κανόνας για να εγκριθεί η πληρωμή σας.