Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ πως δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται πλέον» ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ενεργήσει αυτόνομα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται πλέον τη στήριξη της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας ή της Νότιας Κορέας, επισημαίνοντας τη βούλησή του για μια πιο ανεξάρτητη αμερικανική στρατηγική προσέγγιση.

Τέλος αναφέρει ότι ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών «της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο» η Ουάσιγκτον «δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός».

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους “Συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στην Στρατιωτική μας Επιχείρηση κατά του Τρομοκρατικού Καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνεί έντονα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν με εκπλήσσει η ενέργειά τους, ωστόσο, επειδή πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως προστατεύοντας αυτές τις ίδιες χώρες, ως μονόδρομο – Θα τους προστατεύσουμε, αλλά αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε αποδεκατίσει τον Στρατό του Ιράν – Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά τους και τα Ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί και ίσως, το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, έχουν εξαφανιστεί, για να μην απειλήσουν ποτέ ξανά εμάς, τους Συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον Κόσμο! Λόγω του γεγονότος ότι είχαμε τέτοια Στρατιωτική Επιτυχία, δεν “χρειαζόμαστε” πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ – ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ!

Ομοίως, η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα. Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μακράν της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρoς ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»