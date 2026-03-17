Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη 18η ημέρα του πολέμου στο Ιράν. Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου, σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον ιρανικού εδάφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν ανέμενε πως το Ιράν θα στοχοθετούσε τις γειτονικές του χώρες, εκφράζοντας αιφνιδιασμό για την κλιμάκωση.

«Η πτώση θραυσμάτων στη συνοικία Μπάνι Γιας, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου από την αντιαεροπορική άμυνα, προκάλεσε τον θάνατο ενός Πακιστανού πολίτη», ανέφεραν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στο Χ.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ένας Παλαιστίνιος είχε σκοτωθεί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Εμιράτων, όταν πύραυλος έπληξε το όχημά του. Συνολικά, οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έξι άμαχοι και δύο στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Νέες επιθέσεις στη Φουτζάιρα και ένταση στον Κόλπο

Η βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα δέχθηκε εκ νέου επίθεση με drones, προκαλώντας πυρκαγιά χωρίς θύματα. «Οι ομάδες της πολιτικής προστασίας των Εμιράτων επενέβησαν αμέσως επί τόπου και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο», ανέφεραν οι αρχές.

Από το λιμάνι της Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν έξω από το Στενό του Χορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης. Η εγκατάσταση είχε πληγεί και τη Δευτέρα, γεγονός που ανάγκασε την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες φόρτωσης, σύμφωνα με πηγές του Reuters και του AFP.

Στο Ντουμπάι, την πολυπληθέστερη πόλη των Εμιράτων, ακούστηκαν το πρωί εκρήξεις, ενώ το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την αναχαίτιση επίθεσης με πυραύλους. Παρόμοιοι ήχοι εκρήξεων καταγράφηκαν και στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ.

«Κανείς δεν το περίμενε»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα που εξαπολύει το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου –του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ– αποτέλεσαν έκπληξη. «Δεν θα έπρεπε να στραφούν εναντίον όλων αυτών των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή», σημείωσε. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Σοκαριστήκαμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος και δύο πηγές με γνώση των ενημερώσεων από τις υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ υποστήριξαν ότι ο Τραμπ είχε λάβει προειδοποιήσεις για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, σε περίπτωση αντιποίνων για την επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε ανωνυμία, επισήμανε ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί πριν από το ξέσπασμα του πολέμου πως ενδεχόμενο πλήγμα στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύρραξη, με ιρανικά αντίποινα εναντίον χωρών του Κόλπου –ιδίως αν η Τεχεράνη θεωρούσε ότι αυτές υποστηρίζουν ενεργά τις αμερικανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές, ο Τραμπ είχε επίσης ενημερωθεί ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώξει το κλείσιμο του ζωτικής σημασίας Στενού του Χορμούζ.