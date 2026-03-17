Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα με αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, που θα μεταδοθούν από τα κανάλια της COSMOTE TV, της NOVA και της ΕΡΤ.

Ποδόσφαιρο

Στις 19.45, το COSMOTESPORT7 μεταδίδει το παιχνίδι Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Στις 22.00, η δράση κορυφώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις: Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (COSMOTESPORT5), Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης (COSMOTESPORT2), Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν (COSMOTESPORT3) και Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν (COSMOTESPORT8).

Μπάσκετ

Η μπασκετική δράση ξεκινά στις 17.00 με τον αγώνα Ελλάδα – Δανία (Γυναικών) στην ΕΡΤ2 και την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί στο NOVASPORTS Prime. Στις 18.00, το NOVASPORTS Start μεταδίδει το παιχνίδι Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ.

Ακολουθούν στις 20.30 το Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια (NOVASPORTS5), στις 21.00 το Παρτιζάν – Ντουμπάι (NOVASPORTS4) και το Μάλαγα – Μπανταλόνα (COSMOTESPORT6). Στις 21.15, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο NOVASPORTS Prime.

Η ημέρα κλείνει με δράση από το NBA, όπου στις 02.00 το COSMOTESPORT4 μεταδίδει το ματς Μιλγουόκι Μπακς – Κλίβελαντ Καβαλίερς.