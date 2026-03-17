Στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας – KINO Athens (12–22 Μαρτίου 2026) διοργανώνεται μια σειρά εργαστηρίων και masterclasses που απευθύνονται σε φοιτητές/τριες, νέους/ες δημιουργούς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου. Τα εργαστήρια εστιάζουν σε ζητήματα κινηματογραφικής δημιουργίας, παραγωγής και χρηματοδότησης ανεξάρτητων ταινιών, προσφέροντας τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων με επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Το Εργαστήριο Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης του Τμήματος ΕΜΠΟ του Παντείου Πανεπιστημίου φιλοξενεί δύο εργαστήρια από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου: «Aνεξάρτητος Κινηματογράφος Μέσα από τον Κριτικό Φακό», την Τρίτη 17/3 στις 7 μ.μ., από τον curator Μικέλ Εσκουδέρο και «Χρηματοδότηση Μουσικής για Ταινίες: Από την Επιλογή έως την Άδεια Χρήσης», την Παρασκευή 20/3 στις 7 μ.μ., από τον Αρτούρο Ολέα, Music Library SFX (Νέο κτίριο, αιθ. Σάκη Καράγιωργα 2).

Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εργαστηρίων είναι διαθέσιμο εδώ