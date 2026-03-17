Αίσθημα ανακούφισης προκαλεί η σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής βίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16/3), έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κατά την αρχική του προσαγωγή, αντιμετώπισε κατηγορίες για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αφού δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε πολύ πιο σοβαρή τροπή κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Οι αρχές, αξιοποιώντας μαρτυρίες και στοιχεία, διαπίστωσαν την εμπλοκή του σε μία απόπειρα βιασμού και τουλάχιστον έξι περιστατικά προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας γυναικών. Τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές του Πειραιά και του Κορυδαλλού, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση στους κατοίκους.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξαν οι καταθέσεις των θυμάτων, τα οποία αναγνώρισαν τον δράστη χωρίς δισταγμό.

Η ταυτοποίησή του ενίσχυσε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, η οποία πλέον βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.