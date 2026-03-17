Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ποινή φυλάκισης δύο ετών για οπλοχρησία.

Ο 22χρονος, ο οποίος άκουσε ατάραχος την ετυμηγορία, οδηγείται στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών τόσο για τον 22χρονο, που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όσο και για τον ξάδερφό του, που κάθεται στον εδώλιο μαζί του και ο οποίος κρίθηκε επίσης ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς τον βοήθησε για τη μεταφορά της σορού μέσα σε χαλί.

Η εισαγγελέας πρότεινε να οδηγηθεί και ο ξάδερφος στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει πέντε μήνες από το σύνολο της ποινής του. Το δικαστήριο αποφάσισε έκτιση της συνολικής ποινής, όμως του έδωσε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση με αναστέλλουσα ιδιότητα και αφέθηκε ελεύθερος. Ο ξάδερφος του 22χρονου μητροκτόνου βρίσκεται σε εμφανή αναστάτωση, σύμφωνα με το taxydromos.gr. «Δεν σκότωσε μόνο τη μητέρα του, αλλά τη θεία μου», λέει κλαίγοντας. «Δεν φοβάμαι να πάω φυλακή, αλλά ας βρει κάπου να κρυφτεί», απειλεί.