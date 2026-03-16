Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι το 2016, διαδεχόμενος τον Μανουέλ Πελεγκρίνι. Την προηγούμενη χρονιά η ομάδα είχε τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League, ενώ πρωταθλήτρια είχε αναδειχθεί η Λέστερ.

Η πρώτη σεζόν του Ισπανού τεχνικού δεν συνοδεύτηκε από τίτλους, ωστόσο από τη δεύτερη χρονιά του κατάφερε να γράψει ιστορία. Η Σίτι κατέκτησε το πρωτάθλημα με 100 βαθμούς, καταγράφοντας παράλληλα 32 νίκες, 106 γκολ και μια σειρά από ρεκόρ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ενώ τερμάτισε με διαφορά 19 βαθμών από τη δεύτερη θέση.

Το Champions League και το ιστορικό treble

Τα επόμενα χρόνια η Μάντσεστερ Σίτι κυριάρχησε στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Με τον Γκουαρντιόλα στον πάγκο, οι «Πολίτες» κατέκτησαν συνολικά έξι πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα συνεχόμενα.

Η κορυφαία στιγμή ήρθε το 2023, όταν η ομάδα κατέκτησε το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας της, ολοκληρώνοντας παράλληλα ένα ιστορικό treble. Με αυτά τα επιτεύγματα, ο Γκουαρντιόλα θεωρείται ο πιο επιτυχημένος προπονητής που πέρασε ποτέ από τον σύλλογο.

Πιθανές αποχωρήσεις από το ρόστερ

Η αποχώρηση του Ισπανού προπονητή ενδέχεται να σηματοδοτήσει και αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Σύμφωνα με τα σενάρια, δύο βασικοί ποδοσφαιριστές μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο.

Ο Ρόντρι, ο οποίος κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα την προηγούμενη χρονιά, επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση μετά από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και ακόμη προσπαθεί να βρει τον ρυθμό του. Παράλληλα, ο Μπερνάρντο Σίλβα, μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στη Μάντσεστερ Σίτι, φαίνεται να σκέφτεται το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Όσον αφορά τον διάδοχο του Γκουαρντιόλα, ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί έντονα είναι αυτό του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί μαζί του ως βοηθός. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η Μάντσεστερ Σίτι θα περάσει σε μια νέα εποχή, αφήνοντας πίσω της μια δεκαετία που σημάδεψε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο