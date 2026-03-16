Το «Φως στο Τούνελ» επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στην τηλεθέαση για άλλη μια εβδομάδα, παραμένοντας η πρώτη επιλογή του κοινού την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε την πρωτιά, αναδεικνύοντας τη σταθερή δυναμική της και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους τηλεθεατές. Με νέες αποκαλύψεις και μεθοδική έρευνα, το «Τούνελ» κατέκτησε την κορυφή τόσο στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 22% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με 17,8%.

Η απήχηση της εκπομπής ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 972.000 τηλεθεατές, που συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις της επικαιρότητας.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η εκπομπή κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση με ποσοστό 28,2%.

Η συνέπεια και η αξιοπιστία στην αναζήτηση της αλήθειας καθιστούν το «Φως στο Τούνελ» το σταθερό σημείο αναφοράς στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.

#FosStoTounel