Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης.

Πιο συγκεκριμένα, το καταγγελλόμενο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απογευμα της Κυριακής (15/3) σε αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Ευόσμου. Ο 24χρονος έβγαινε από τις ανδρικές τουαλέτες, ενώ η 17χρονη από τις γυναικείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος αυνανίστηκε μπροστά της.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.