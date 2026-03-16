Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ συνεπλάκη με οδηγό ΙΧ, ο οποίος είχε σταθμεύσει το όχημά του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο οδηγός της γραμμής 14 φαίνεται να έχει σταματήσει το λεωφορείο μέρα-μεσημέρι σε στάση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να κατεβαίνει από αυτό, αφήνοντας τους επιβάτες μέσα. Λίγο αργότερα, ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, ενώ στο περιστατικό φαίνεται να εμπλέκονται και ακόμη δύο άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μιλώντας στο voria.gr, ότι ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει στη λεωφορειολωρίδα και παρέμενε μέσα στο όχημά του, αδιαφορώντας για τις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου. Όπως αναφέρουν, όχι μόνο δεν μετακίνησε το αυτοκίνητό του, αλλά ζήτησε και τον λόγο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένταση και οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια.

Το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία.

Σε διαθεσιμότητα ο οδηγός του ΟΑΣΘ

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε ότι θέτει σε άμεση διαθεσιμότητα τον εργαζόμενό του οδηγό. Όπως επισημαίνεται, ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης, σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.

Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».