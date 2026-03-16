Η ευρωπαϊκή τραπεζική σκηνή βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων, καθώς η ιταλική UniCredit προχώρησε σε δημόσια πρόταση εξαγοράς για την Commerzbank, μια κίνηση που αποτιμά τον γερμανικό τραπεζικό όμιλο περίπου στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ και προκαλεί σημαντικές πολιτικές και οικονομικές αντιδράσεις στο Βερολίνο. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης της UniCredit, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η UniCredit, υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Andrea Orcel, διαθέτει ήδη περίπου το 29% του μετοχικού κεφαλαίου της Commerzbank, ποσοστό που απέκτησε σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέσω διαδοχικών αγορών μετοχών. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται οριακά κάτω από το κατώφλι του 30%, το οποίο σύμφωνα με τη γερμανική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών. Με τη νέα πρόταση, η UniCredit επιδιώκει να ξεπεράσει το όριο αυτό χωρίς απαραίτητα να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της γερμανικής τράπεζας, διασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία για μελλοντική αύξηση της συμμετοχής της.

Η προσφορά προβλέπει ανταλλαγή 0,485 μετοχών της UniCredit για κάθε μετοχή της Commerzbank, γεγονός που αποτιμά τη μετοχή της γερμανικής τράπεζας περίπου στα 30,8 ευρώ. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει ένα σχετικά περιορισμένο premium της τάξης του 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της αγοράς στις 13 Μαρτίου 2026.

Παρά το μικρό περιθώριο υπεραξίας, η αγορά αντέδρασε θετικά στην ανακοίνωση, με τη μετοχή της Commerzbank να ενισχύεται σχεδόν κατά 4% στις πρώτες συναλλαγές της εβδομάδας, αγγίζοντας τα 30,7 ευρώ. Αντίθετα, οι μετοχές της UniCredit υποχώρησαν περίπου κατά 1,7%, αντανακλώντας τη συνήθη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι σε μεγάλες εξαγορές.

Η διοίκηση της UniCredit υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή είναι κυρίως τεχνικής φύσης και συνδέεται με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που υλοποιεί η Commerzbank. Η επαναγορά αυτή μειώνει τον συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, αυξάνοντας αναλογικά τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.

Ως αποτέλεσμα, η UniCredit θα αναγκαζόταν να προσαρμόζει συνεχώς τη συμμετοχή της για να παραμένει κάτω από το όριο του 30%. Με την υποβολή της δημόσιας πρότασης επιδιώκει να εξαλείψει αυτή την ανάγκη και να αποκτήσει τη δυνατότητα να αυξάνει το ποσοστό της χωρίς ρυθμιστικούς περιορισμούς.

Η κίνηση αυτή έχει έντονη πολιτική διάσταση. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ήδη εκφράσει την αντίθεσή της στην αυξανόμενη επιρροή της UniCredit στην Commerzbank από το 2024, όταν η ιταλική τράπεζα πραγματοποίησε τις πρώτες σημαντικές αγορές μετοχών. Εκείνη την περίοδο το γερμανικό δημόσιο αποτελούσε τον μεγαλύτερο μέτοχο της τράπεζας, μια κληρονομιά της κρατικής διάσωσης κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Το Βερολίνο αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης ενός ξένου τραπεζικού ομίλου σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Από την πλευρά της Ρώμης, η στάση αυτή έχει ερμηνευθεί ως υπερβολικά προστατευτική και ενδεχομένως αντίθετη προς το πνεύμα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ιταλοί αξιωματούχοι και τραπεζικοί κύκλοι θεωρούν ότι η αντίδραση της Γερμανίας αντανακλά τις παλιές εντάσεις μεταξύ βορρά και νότου της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα μετά την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, όταν οι οικονομίες της νότιας Ευρώπης βρέθηκαν στο επίκεντρο αυστηρών δημοσιονομικών πιέσεων.

Η στρατηγική επέκτασης της UniCredit δεν περιορίζεται στη γερμανική αγορά. Τον Νοέμβριο του 2024 η τράπεζα είχε επιχειρήσει να εξαγοράσει την ιταλική Banco BPM με προσφορά περίπου 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, μια προσπάθεια που τελικά απέτυχε μετά την παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επέβαλε πρόσθετους κανονιστικούς περιορισμούς στην προτεινόμενη συγχώνευση, προκαλώντας μάλιστα την αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι θεώρησαν ότι η παρέμβαση υπονόμευε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Η περίοδος εκείνη σημαδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, με πολλαπλές δημόσιες προτάσεις και ανακατατάξεις. Η Monte dei Paschi di Siena προχώρησε σε επιτυχημένη εξαγορά της Mediobanca, ενώ άλλες τράπεζες κινήθηκαν επιθετικά για την ενοποίηση περιφερειακών ιδρυμάτων.

Η αλληλουχία αυτών των κινήσεων δημιούργησε ένα πρωτοφανές κύμα συγκέντρωσης στον κλάδο, το οποίο πολλοί αναλυτές θεωρούν αναγκαίο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών απέναντι στους αμερικανικούς και ασιατικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς.

Σήμερα η UniCredit εμφανίζεται οικονομικά ισχυρότερη από ποτέ. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 η χρηματιστηριακή της αξία έχει αυξηθεί περίπου κατά 55%, επιτρέποντάς της να ξεπεράσει σε κεφαλαιοποίηση την Intesa Sanpaolo και να καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας.

Το 2025 κατέγραψε ιστορικό επίπεδο κερδοφορίας, με καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έδωσε στη διοίκηση την οικονομική ισχύ για νέες στρατηγικές κινήσεις.

Η εξέλιξη της δημόσιας πρότασης για την Commerzbank θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης. Εάν η UniCredit καταφέρει να αυξήσει ουσιαστικά την παρουσία της στη γερμανική τράπεζα, θα πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διασυνοριακές κινήσεις στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα των τελευταίων ετών και πιθανότατα θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων τραπεζικών ομίλων της Ευρώπης.