Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 20 ατόμων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, καθώς φέρονται να συνεργάζονταν με το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων FARS. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την 16η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην επαρχία Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, «τέθηκαν υπό κράτηση με δικαστική απόφαση 20 πρόσωπα», επειδή φέρονται να «διαβίβασαν πληροφορίες για εγκαταστάσεις του στρατού, της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας στον σιωνιστή εχθρό», δήλωσε ο εισαγγελέας της επαρχίας Χουσεΐν Ματζιντί, όπως μετέδωσε το FARS.

Η ιρανική εξουσία έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες αλλεπάλληλα κύματα συλλήψεων και απαγγελιών κατηγοριών που συνδέονται με τον πόλεμο, ο οποίος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ, ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας, Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα την εβδομάδα ότι οι «ταραχοποιοί» θα αντιμετωπίζονται ως «εχθροί» και θα πυροβολούνται, επισημαίνοντας πως οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούν «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Η Τεχεράνη ανακοινώνει συχνά τη σύλληψη προσώπων που παρουσιάζει ως «κατασκόπους» στην υπηρεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τους οποίους χαρακτηρίζει ορκισμένους εχθρούς της.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι ιρανικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φωτογραφίες ή βίντεο που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.