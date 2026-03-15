Με σημαντικές επιστροφές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο στο ΔΑΚ Γλυφάδας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς στη δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων» βρίσκονται ξανά οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ.

Ο Βεζένκοφ άφησε πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και επιστρέφει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, προσφέροντας μια σημαντική λύση για την ομάδα του Πειραιά σε μια απαιτητική περίοδο της σεζόν.

Η επιστροφή του διεθνούς φόργουορντ αναμένεται να ενισχύσει αισθητά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ κανονικά στη δωδεκάδα βρίσκεται και ο Τόμας Ουόκαπ, προσθέτοντας ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή για τον τεχνικό των Πειραιωτών.

Με τα αγωνιστικά προβλήματα να μειώνονται, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής θέλοντας να συνεχίσει την πορεία του στο πρωτάθλημα με ακόμη μία νίκη.