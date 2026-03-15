H Κατερίνα Παναγοπούλου, φιλοξένησε στη διαδικτυακή της εκπομπή Face2Face, την Φάρα Ταχέρι, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ιρανών στην Ελλάδα η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Παναγιώτη Λαφαζάνη o οποίος κρατησε φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ κατά τη συμμετοχή του σε αντιπολεμική συγκέντρωση πριν από λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας.

«Τι θα του έλεγα; Πραγματικά, το μόνο που μπορούσα να πω ήταν ότι ντροπή, μεγάλη ντροπή. Γιατί είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας τη φωτογραφία του Χίτλερ. Γιατί και τον Χίτλερ κάποιοι τον θεωρούσαν νορμάλ, αλλά αποδείχτηκε στην ιστορία ότι δεν ήταν έτσι.

Και τους ρωτάω. Θα πάνε να ζήσουν στο Ιράν; Θα πάνε να ζήσουν με τον καθεστώς του κυρίου Χαμενεΐ; Αυτός και η οικογένειά του και όσοι διαδηλώνουν. Θα πάνε να ζήσουν ένα χρόνο; Αποκλείεται να πάνε και να αντέξουν».

«Στο Ιράν η χειραψία γυναίκας με άντρα μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση. Ένα ποτό σε μαστίγωμα. Και ένα κορίτσι μπορεί να παντρευτεί από τα 9 του χρόνια» αποκαλύπτει.

Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιρανών συγκλονίζει μιλώντας για την πραγματική ζωή στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν: την αστυνομία ηθών, τις απαγορεύσεις, τους γάμους ανηλίκων και την καθημερινότητα χωρίς ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα.

Κάνει έκκληση στη Δύση να μην εγκαταλείψει τον λαό του Ιράν και υπογραμμίζει «πραγματικά εύχομαι να ελευθερωθεί το Ιράν επιτέλους και να ζήσει ο κόσμος την ελευθερία και να σταματήσουν όσοι απολαμβάνουν την ελευθερία της Δύσης αυτή τη στιγμή να υποστηρίζουν αυτούς που καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ άδικο αυτό».