ΜΕΘ και ελλείψεις σε κλίνες επανέρχονται στο προσκήνιο, με νέες καταγγελίες να αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από το αν πραγματοποιείται «διαλογή ασθενών» στα δημόσια νοσοκομεία, όπως είχε συμβεί την περίοδο της πανδημίας του Covid.

Η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων κλινών δυσχεραίνει τη διαχείριση βαρέως πασχόντων και δημιουργεί συνθήκες πίεσης για το ιατρικό προσωπικό. Συγγενείς ασθενών αναφέρουν περιστατικά, όπου λόγω περιορισμένου χώρου οι γιατροί αναγκάζονται να δώσουν προτεραιότητα σε όσους έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Οι καταγγελίες αυτές φέρνουν στο φως το χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης και ανεπαρκούς υποδομής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2019 λειτουργούσαν 557 κλίνες ΜΕΘ, ενώ το 2026 ο αριθμός τους ανέρχεται σε 1.100, εκ των οποίων λειτουργούν οι 850. Παρά τη βελτίωση, η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες του συστήματος.

Μαρτυρία συγγενούς ασθενούς

Η αγωνία μιας οικογένειας που βρέθηκε αντιμέτωπη με την αναζήτηση κρεβατιού σε ΜΕΘ καταγράφηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες.

Συγγενής ασθενούς περιγράφει: «Καλεί η πεθερά μου ιδιωτικό ασθενοφόρο». Στην ερώτηση αν το πλήρωσαν, απαντά: «Ναι, 60 ευρώ χωρίς απόδειξη. Εν τέλει καταλήγουμε στον Ερυθρό Σταυρό. Του κάνουν ένα χειρουργείο αγγειοπλαστικής. Όλη την ημέρα ο άνθρωπος δεν πήρε τα χάπια του. Έχασε και τις αισθήσεις του και έκτοτε δεν έχει συνέλθει. Έψαχναν ΜΕΘ, δεν έβρισκαν διαθέσιμες. Εκ των υστέρων μας ενημέρωσαν ότι επειδή είναι βαριά η κατάσταση του, θα δοθεί προτεραιότητα σε κάποιον άλλον που μπορεί να είναι περισσότερες οι πιθανότητες να επιβιώσει. Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ΜΕΘ και να μένουν κενές από το να είμαστε τσίμα τσίμα και να μετράμε ποιον θα βάλουμε και ποιον όχι; Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση επιβίωσης εδώ πέρα. όταν βλέπεις τον άνθρωπο σου να υποφέρει έτσι… είναι απαξίωση του συστήματος, στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη… έχω τόσο θυμό μέσα μου».

Και συνεχίζει: «Πώς παρουσιάζουν ότι όλα πάνε καλά και οι ανακαινίσεις του Αδώνιδος στα επείγοντα, τα πάντα όλα, δίπλα εδώ ασθενείς που είναι σοβαρά έρχονται σε επαφή με κάποιον που μπορεί να μεταφέρει χίλιες λοιμώξεις. Πας υγιής και δεν ξέρεις αν θα τη βγάλεις καθαρή από όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα βάζω πραγματικά με το ιατρικό προσωπικό, αλλά τα βάζω με τις ελλείψεις».