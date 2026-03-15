Περισσότεροι από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα επωφεληθούν φέτος από εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2026, σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη. Οι μειώσεις αφορούν κυρίως όσους διαμένουν σε μικρούς οικισμούς, έχουν χαμηλά εισοδήματα ή έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους.

Τα εκκαθαριστικά του φόρου, που αναρτήθηκαν ήδη στο ΤΑΧΙSnet, εμφανίζουν για πολλούς φορολογουμένους είτε μηδενικά ποσά είτε μειώσεις από 10% έως και 75%. Η νομοθεσία προβλέπει πέντε διαφορετικές περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών, με βάση γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι κατηγορίες απαλλαγών

Πρώτον, απαλλάσσονται από το 50% του ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας οι μόνιμοι κάτοικοι οικισμών με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη Δυτική Μακεδονία και σε ακριτικούς δήμους της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Ηπείρου, η απαλλαγή ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

Η έκπτωση αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων οι κύριες κατοικίες, όπως δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος του 2024, βρίσκονται στους εν λόγω οικισμούς. Εξαιρούνται οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (πλην Νήσων) και κατοικίες με αξία άνω των 400.000 ευρώ. Η ρύθμιση αναμένεται να καλύψει πάνω από 1.000.000 φορολογουμένους.

Δεύτερον, έκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ δικαιούνται όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150 τ.μ. και η αξία της περιουσίας τα 85.000 έως 200.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Η κατηγορία αυτή αφορά περίπου 800.000 ιδιοκτήτες. Όσοι πληρούν και τα γεωγραφικά κριτήρια, δηλαδή κατοικούν σε μικρούς ή ακριτικούς οικισμούς, θα έχουν επιπλέον μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας τους, με αποτέλεσμα η συνολική έκπτωση να φτάσει έως 75%.

Τρίτον, πλήρη απαλλαγή από τον φόρο απολαμβάνουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και όσες περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία 80% και άνω, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος) και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται σε τουλάχιστον 55.000.

Τέταρτον, απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα φυσικών προσώπων των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, όπως η Ικαρία, η Λήμνος, η Σάμος, η Χίος, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Ρόδος, η Κως, η Γαύδος και τα Διαπόντια Νησιά. Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 3.500 ιδιοκτήτες.

Έκπτωση μέσω ασφάλισης

Πέμπτον, για το 2026 προβλέπεται μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ και 10% για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας, εφόσον ήταν ασφαλισμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου, χωρίς να υπολογίζεται η αξία του οικοπέδου.

Προϋποθέσεις και διαδικασία

Η έκπτωση ισχύει μόνο αν η ασφάλιση διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος. Σε μικρότερη διάρκεια, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες συνέδεσαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους με τα στοιχεία των κατοικιών τους στο Ε9.

Ο αριθμός των δικαιούχων της συγκεκριμένης έκπτωσης αναμένεται να ξεπεράσει τους 350.000, επιβεβαιώνοντας ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι αισθητά ελαφρύτερος για εκατομμύρια πολίτες.