Ο Ιταλός οδηγός πήρε την καρό σημαία μπροστά από τον teammate του, George Russell, ο οποίος ήταν αρκετά δευτερόλεπτα πίσω.

«Έχω μείνει άφωνος. Για να είμαι ειλικρινής, θα κλάψω. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου. Με βοήθησαν να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο», δήλωσε ο Αντονέλι, oδηγός της Mercedes, ο οποίος είναι ο πρώτος Ιταλός νικητής αγώνα από τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα το 2006.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από έντονο δράμα, καθώς διάφορα μεγάλα ονόματα δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία – συμπεριλαμβανομένων και των δύο McLaren, οι οποίες δεν κατάφεραν καν να ξεκινήσουν.

Την τελευταία θέση στο βάθρο ανέβηκε ο Λιούις Χάμιλτον , ο οποίος εξασφάλισε την πρώτη του θέση στην πρώτη τριάδα σε γκραν πρι για τη Ferrari .

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στην έκτη θέση μέχρι που ένα ηλεκτρικό πρόβλημα τον ανάγκασε να εγκαταλείψει 10 γύρους πριν το τέλος, και οι δύο Aston Martins εγκατέλειψαν επίσης με μόνο 15 αυτοκίνητα να τερματίζουν στο Κινεζικό Γκραν Πρι.