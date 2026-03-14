Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράκ να αποχωρήσουν άμεσα από τη χώρα, μετά την επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριό της.

Σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία ανέφερε: «Οι Αμερικανοί πολίτες που επιλέγουν να παραμείνουν στο Ιράκ, ενθαρρύνονται να επανεξετάσουν την απόφασή τους, δεδομένης της σημαντικής απειλής που θέτουν οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν».

Η ίδια πηγή σημείωσε, πως «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα παρέχουμε ενημερώσεις, ώστε να μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλειά σας», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επιπλέον, η πρεσβεία τόνισε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνδράμουν όσους πολίτες επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ιράκ, «παρέχοντας τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές αναχώρησης».