Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη την Πέμπτη στo δυτικό Ιρακ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματος, δεν διέθετε συστήματα εκτίναξης ή αλεξίπτωτα για εγκατάλειψη εν πτήσει.

Το KC-135 Stratotanker είναι ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό άλλων αμερικανικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως τα μεταγωγικά αεροσκάφη, συνήθως διατηρείται «εκτός της ζώνης απειλής όσο το δυνατόν περισσότερο» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη δεν διαθέτουν μηχανισμούς εκκένωσης εν πτήσει.

Σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτης ανάγκης, το πλήρωμα επικεντρώνεται κυρίως στη διατήρηση του ελέγχου της πτήσης ή στην ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους.

«Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίναξης στον αέρα», ανέφερε ο αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα «εκπαιδεύεται σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται σε περίπτωση προσγείωσης που μπορεί να είναι επιβιώσιμη».

Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο τι προκάλεσε την απώλεια του ενός KC-135 και την αναγκαστική προσγείωση δεύτερου αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ισραήλ. Η οργάνωση Islamic Resistance of Iraq ανέλαβε την ευθύνη, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (US Central Command) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος επιβεβαιώθηκαν νεκρά. Διευκρίνισε επίσης ότι το περιστατικό διερευνάται και πως δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά.