Καρέ αλλαγών στην επίθεση πραγματοποιεί ο Άρης για τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στις Σέρρες.

Οι τιμωρίες και οι τραυματισμοί υποχρεώνουν τον Μιχάλη Γρηγορίου να προχωρήσει σε πλήρη αναδιάρθρωση της επιθετικής γραμμής, μαζί με την αλλαγή τακτικής στα δεξιά και τον Κάρλες Πέρεθ για πρώτη φορά μετά από μήνες στον πάγκο. Ο Αλφαρέλα είναι από τα σημεία αναφοράς επίσης, ξεκινώντας λίγο πιο πίσω από τον Λορέν Μορόν.

Στα νέα πρόσωπα της αποστολής βρίσκεται ο Μαμαντού Νινγκ, ο οποίος καλείται να καλύψει το κενό του Τίνο Καντεβέρε λόγω των περιορισμών στους ξένους παίκτες, ενώ κανονικά στη διάθεση της ομάδας είναι και ο Τάσος Δώνης.

Η ενδεκάδα του Αρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Ντούντου, Αλφαρέλα, Μπουσαΐντ – Μορόν.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Κουαμέ, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Κέρκεζ, Βοριαζίδης, Πέρεθ και Νινγκ.