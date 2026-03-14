Το δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης ψήφισε την Παρασκευή (13/3) υπέρ του σχεδίου για το νέο γήπεδο που θέλει να κατασκευάσει από το 2027 η Ρόμα στη συνοικία Πιετραλάτα, στα βορειοανατολικά της ιταλικής πρωτεύουσας.

Συνολικά 39 από τους 44 δημοτικούς συμβούλους ψήφισαν υπέρ του «σχεδίου τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας» που παρουσίασε ο σύλλογος.

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία υπέρ αυτού του σταδίου», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι. «Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τα έργα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στο πρώτο μέρος του 2027. Έτσι θα μπορούσαμε να το έχουμε έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνες του EURO 2032», που θα συνδιοργανώσουν η Ιταλία και η Τουρκία, πρόσθεσε.

Μέχρι τότε, σε μια διαδικασία που συχνά επικρίνεται από τους συλλόγους της Serie A και παρουσιάζεται ως εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό ενός παρωχημένου στόλου γηπέδων, το σχέδιο θα πρέπει ακόμη να λάβει το «πράσινο φως» από διάφορες διοικητικές αρχές, ιδίως σε επίπεδο περιφέρειας.

Η Ρόμα, το «Ολίμπικο» και η Λάτσιο

Η Ρόμα μοιράζεται το «Ολίμπικο» με τη μεγάλη της αντίπαλο, τη Λάτσιο, όμως οι δύο σύλλογοι θέλουν εδώ και αρκετά χρόνια να αποκτήσουν ο καθένας το δικό του γήπεδο.

Ο σύλλογος των «τζαλορόσι», που ελέγχεται από τους Φρίντκιν, μια αμερικανική οικογένεια, εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες πάνω σε ένα σχέδιο γηπέδου 60.000 θέσεων στην Πιετραλάτα, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Λάτσιο, από την πλευρά της, θέλει να ανακαινίσει το στάδιο Φλαμίνιο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τότε που η εθνική ομάδα ράγκμπι της Ιταλίας σταμάτησε να δίνει εκεί τους αγώνες της για το Τουρνουά των Έξι Εθνών. «Εργαζόμαστε με την ίδια επιμέλεια και σε αυτό το σχέδιο», διαβεβαίωσε ο δήμαρχος της Ρώμης.

Το ζήτημα των ιταλικών γηπέδων αποτελεί σημείο έντασης ενόψει του EURO 2032. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε χαρακτηρίσει τον περασμένο Μάιο «ντροπιαστική» την κατάσταση των ιταλικών γηπέδων. Η Ιταλία πρέπει μέσα στη χρονιά να προτείνει πέντε γήπεδα για να φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης.