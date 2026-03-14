πολλές φορές έχει αποδείξει τη σύνδεσή του με τα δίχτυα. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να είναι είδηση τα δύο γκολ που σημείωσε νωρίς το απόγευμα ο Ελ Κααμπί στο Ηράκλειο. Γκολ που έφεραν μια άνετη νίκη και το 3-0 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Κι αυτό γιατί πολύ απλά ο Μαροκινός τοπ επιθετικός, τα περίπου 2,5 χρόνια που βρίσκεται στα μέρη μας,

Απλά, το τελευταίο διάστημα και μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έμοιαζε ελαφρώς έξω από τα νερά του, λες και κάτι του έλειπε. Και ναι, στο τετ-α-τετ με τον ΟΦΗ ίσως να βρήκε τον αληθινό του εαυτό, να θυμήθηκε ξανά αυτό το χάρισμα που τον κάνει τόσο μοναδικό: τον τρόπο που κάνει ένα γκολ να φαίνεται τόσο εύκολο και ισοδυναμεί με μια απλή υπόθεση για τον ίδιο.

Ο Ελ Κααμπί γιατί ξεχωρίζει; Πρώτον, είναι σκόρερ της μιας επαφής. Χωρίς πολλά πολλά, μπορεί να βρίσκει στόχο. Συνήθως το λέμε «με τη μία» και «άμεσα». Κατά δεύτερον, έχει τη ρέντα που όλοι οι φθασμένοι σκόρερ χρειάζονται. Δεν είναι σχήμα λόγου. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Στο πρώτο του γκολ με την κεφαλιά, βλέπει τον Ορτέγκα και ακολουθεί την πορεία της μπάλας, κάνοντας λίγα βήματα προς αυτή. Την κατάλληλη στιγμή άλμα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Κυνήγησε τη φάση σαν γνήσιο λαγωνικό ο Ελ Κααμπί. Στο 0-2 του Ολυμπιακού, η αντεπίθεση των Ερυθρόλευκων αρχίζει κάτω από τη σέντρα και ο Νο 9 είναι τέταρτος που τρέχει προς την αντίπαλη άμυνα. Κι όμως, η βεντάλια που ανοίγει τον ευνοεί, μια κόντρα επίσης, η μπάλα του ήρθε μπροστά και το σφράγισμα της νίκης ήταν γεγονός. Μια φάση που έμοιαζε με βούτυρο στο ψωμί ενός σεσημασμένου σκόρερ.

Οσο για το 0-3, ναι μεν σκόραρε ο Μουζακίτης με χτύπημα πέναλτι, κι εδώ όμως είχε πολύ Ελ Κααμπί. Υπερβολή; Καθόλου. Τι έκανε ο Ταρέμι; Αφησε τον νεαρό χαφ να δοκιμάσει το χτύπημα και ουσιαστικά του έδωσε το δικαίωμα να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Τι δήλωσε μετά τον αγώνα ο Ελ Κααμπί; «Είναι οικογένεια ο Ολυμπιακός». Όχι μόνο για τον ίδιο. Για όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτό νιώθουν και το αποδεικνύουν. Με πράξεις. Και με νίκη που έρχεται στην έναρξη της τελικής ευθείας μιας απαιτητικής σεζόν.