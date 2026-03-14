ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μια μεταρρύθμιση που «ήρθε για να μείνει», επισημαίνοντας πως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο σύστημα κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να λαμβάνει τα ίδια κονδύλια για επιδοτήσεις, αλλά με ανακατανομή υπέρ των πραγματικών παραγωγών. «Θέλουμε να στηρίζουμε τους πραγματικούς παραγωγούς, ή όχι; Εμείς απαντάμε ναι!», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΑΑΔΕ θα καταβάλει έως το τέλος Ιουνίου 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ στους αγρότες.

Υπενθύμισε ότι, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το 2025 λόγω της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, στη γεωργία και την κτηνοτροφία καταβλήθηκαν συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2024.

Στήριξη στη Θεσσαλία και έργα αποκατάστασης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας, επισημαίνοντας ότι η περιοχή έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές, όπως ο «Ιανός» και ο «Ντάνιελ», αλλά και από κρίσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 2,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη και αποκατάσταση της Θεσσαλίας μέσω κρατικής αρωγής, στεγαστικής συνδρομής, ΕΛΓΑ και άλλων μηχανισμών. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί έργα αποκατάστασης σε 106 σημεία του οδικού δικτύου, ενώ εργασίες συνεχίζονται σε πάνω από 134 σημεία.

Προχωρά επίσης η αποκατάσταση του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου, που καταστράφηκε από τον «Ντάνιελ», με τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη να αναμένεται να είναι έτοιμος έως τα τέλη του καλοκαιριού. Ολοκληρώνεται και παραδίδεται το καλοκαίρι ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ενώ έχουν ξεκινήσει μεγάλα αρδευτικά έργα μέσω ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών και το φράγμα του Ταυρωπού.

Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων

Αναφερόμενος στη διαχείριση των υδάτων, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι «θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα». Τόνισε πως ολοκληρώθηκε η οργανωτική συγκρότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ), ο οποίος θα αποτελέσει εργαλείο για μια νέα φάση ολοκληρωμένης και συντονισμένης διαχείρισης των υδάτων.

Η Θεσσαλία, μαζί με την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και την Αθήνα, αποτελούν –όπως είπε– τις τέσσερις περιοχές προτεραιότητας της χώρας για το ζήτημα των υδάτων.

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και ανάπτυξη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε το σχέδιο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα, καθώς και την αναπτυξιακή ώθηση στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Μεταξύ των προτεραιοτήτων για τον αγροτικό τομέα περιλαμβάνονται η δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων μέσω συγχωνεύσεων ή αναδασμών, η ενίσχυση της κατάρτισης των αγροτών και η παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων παραγωγών.

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση του ρόλου των γεωπόνων και κτηνιάτρων ως συμβούλων του αγρότη, η ενίσχυση συνεργασιών μέσω ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών, καθώς και η προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή. «Ο Έλληνας αγρότης πρέπει να γίνει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βιομηχανία, υπηρεσίες και τουρισμός

Για τη βιομηχανία, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι μέσα στο 2026 θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο και θα προχωρήσουν τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με νέα εργαλεία μέσω Enterprise Greece και Export Credit Greece.

Στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού, αναμένεται η οριστικοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό, καθώς και η κατάρτιση πλαισίου κατάταξης των τουριστικών μονάδων με βάση «πράσινα» κριτήρια. Προβλέπεται επίσης σύμβαση παραχώρησης για μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και της Αγχιάλου, καθώς και αξιοποίηση λιμανιών όπως του Βόλου.

Αναπτυξιακή προοπτική και ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή συνδέεται με τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά.

Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι «με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.», τονίζοντας τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των καταθέσεων. «Εφαρμόζουμε μια πολιτική πατριωτική και κοινωνική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «γνωρίζει πώς να κρατά την οικονομία όρθια και να κάνει την Ελλάδα ισχυρότερη διεθνώς».

«Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια, με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα καταφέρουμε!», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.