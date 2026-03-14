Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.