Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Εύβοια, έπειτα από σοβαρή παράβαση του ορίου ταχύτητας.

Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 129 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 50 χλμ./ώρα. Το περιστατικό καταγράφηκε στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεπούρων – Καρύστου, μέσα στον οικισμό Λεπούρων, γεγονός που δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής.

Η παράβαση διαπιστώθηκε από αστυνομικούς της Γ’ Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 59χρονου οδηγού.

Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, ενώ μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, όπου κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.