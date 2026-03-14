Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυψέλη, ύστερα από τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στην οδό Μεγίστης 15. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ένα όχημα ανετράπη στη μέση του δρόμου, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκη και ένας μοτοσικλετιστής που έπεσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο οδηγό, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση διάσωσης και η απομάκρυνση του οχήματος.

Ο ηλικιωμένος, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χωρίς επιπλοκές και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί ελαφρύ τραυματισμό. Λίγο πριν από τις επτά το απόγευμα, η κυκλοφορία στην οδό Μεγίστης αποκαταστάθηκε πλήρως.