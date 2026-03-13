Ζαΐχ Μπολσονάρου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Μπραζίλια, καθώς πάσχει από βρογχοπνευμονία. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αισθάνθηκε αδιαθεσία στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική DF Star αφού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που ανάρτησε η σύζυγός του Μισέλ Μπολσονάρου στο Instagram, «ανέβασε υψηλό πυρετό, εμφάνισε μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και ρίγη».

Ο θεράπων ιατρός δήλωσε ότι η κατάσταση του Μπολσονάρου είναι σοβαρή και εκτιμάται πως θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν εξετάζεται προς το παρόν το ενδεχόμενο νέας χειρουργικής επέμβασης.

Ο Μπολσονάρου, καταδικασμένος σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας και έχει υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2018, κατά την προεκλογική περίοδο. Το τελευταίο διάστημα υπέφερε από κρίσεις λόξιγκα και εμετούς, που οδήγησαν σε νέα χειρουργική παρέμβαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε πρόσφατα το αίτημα των συνηγόρων του να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. «Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου», δήλωσε ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Διπλωματική ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τη βίζα ενός Αμερικανού διπλωμάτη, ο οποίος επιδίωκε να επισκεφθεί τον Μπολσονάρου στη φυλακή. Το γεγονός αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο εξομάλυνσης των σχέσεων Μπραζίλιας – Ουάσινγκτον, μετά από χρόνια έντασης.

«Αυτός ο Αμερικανός που θα ερχόταν εδώ για να επισκεφθεί τον Ζαΐχ Μπολσονάρου (…) η επίσκεψη απαγορεύτηκε (σ.σ. από το Ανώτατο Δικαστήριο) και του απαγόρευσα να έρθει στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα.

Διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βίζα του Ντάρεν Μπίτι, συμβούλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βραζιλία, ανακλήθηκε λόγω «ψευδούς δήλωσης για τον σκοπό της επίσκεψης».

Το βράδυ της Πέμπτης, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει δύο ημέρες νωρίτερα για την επίσκεψη του Μπίτι στη φυλακή Παπούντα της Μπραζίλια. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών για ενδεχόμενη «παρέμβαση» των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η βίζα του Μπίτι είχε εκδοθεί αποκλειστικά για συμμετοχή σε φόρουμ για τις σπάνιες γαίες και σε επίσημες κυβερνητικές συναντήσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο προειδοποίησε ότι «η επίσκεψη ενός ξένου δημόσιου παράγοντα σε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προεκλογική περίοδο μπορεί να συνιστά αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους».