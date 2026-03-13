Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, το περιστατικό συνέβη μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από το Τελ Αβίβ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο διαφορετικά σημεία στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ, χωρίς να έχουν αναφερθεί προς το παρόν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ». Παράλληλα, τόνισε πως ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.