Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί μειώνουν βασικές δαπάνες, δανείζονται χρήματα και καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις ζωής καθώς το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και της ενέργειας εκτοξεύεται

Μια βαθιά κοινωνική και οικονομική πίεση βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης τους αναγκάζει να περιορίζουν ακόμη και τις πιο βασικές καθημερινές ανάγκες. Σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση του Κέντρου West Health–Gallup για την Υγειονομική Περίθαλψη στην Αμερική, περίπου ένας στους τρεις Αμερικανούς δηλώνει ότι έχει αναγκαστεί να μειώσει δαπάνες όπως τρόφιμα, καύσιμα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας προκειμένου να μπορέσει να καλύψει ιατρικά έξοδα.

Η έρευνα αποτυπώνει μια ανησυχητική πραγματικότητα: περίπου 82 εκατομμύρια άνθρωποι από όλα τα εισοδηματικά επίπεδα — χαμηλά, μεσαία και ακόμη και υψηλά — δηλώνουν ότι περιορίζουν σημαντικά τις καθημερινές τους δαπάνες για να ανταποκριθούν στο κόστος της υγείας. Πολλοί αναφέρουν ότι οδηγούν λιγότερο για να εξοικονομήσουν χρήματα από καύσιμα, μειώνουν τη χρήση ενέργειας στα σπίτια τους ή περικόπτουν βασικές αγορές, ενώ δεν λείπουν και οι πιο δραματικές επιλογές, όπως η παράλειψη γευμάτων.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η πρακτική που ακολουθούν αρκετοί ασθενείς να «τεντώνουν» τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή να παίρνουν μικρότερες δόσεις ή να καθυστερούν την ανανέωση των συνταγών τους ώστε να διαρκέσουν περισσότερο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια τέτοια πρακτική μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών, καθώς μειώνει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη συγκυρία αυξημένων ενεργειακών και καυσίμων τιμών. Οι ανατιμήσεις αυτές συνδέονται με τη διεθνή γεωπολιτική ένταση και τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Για πολλά νοικοκυριά, η αύξηση των τιμών στη βενζίνη και στην ηλεκτρική ενέργεια προστίθεται σε έναν ήδη βαρύ οικονομικό λογαριασμό.

Παράλληλα, εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυξημένα ασφάλιστρα υγείας μετά τη λήξη των φορολογικών πιστώσεων που είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας και οι οποίες έπαψαν να ισχύουν στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι επιδοτήσεις αυτές είχαν συμβάλει τα προηγούμενα χρόνια στη μείωση του κόστους ασφάλισης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όμως η κατάργησή τους οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις των μηνιαίων ασφαλίστρων.

Οι οικονομικές θυσίες είναι ακόμη μεγαλύτερες για όσους δεν διαθέτουν καθόλου ασφάλιση υγείας. Περισσότερο από το 60% των ανασφάλιστων πολιτών δηλώνει ότι αναγκάστηκε να κάνει τουλάχιστον μία σοβαρή οικονομική θυσία — όπως να δανειστεί χρήματα — για να πληρώσει για ιατρική περίθαλψη. Για πολλούς από αυτούς, ακόμη και μια απλή επίσκεψη σε γιατρό ή μια συνταγή φαρμάκων μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικό οικονομικό βάρος.

Η πίεση αυτή δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα, αλλά και σημαντικές αποφάσεις ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου ένας στους δέκα ενήλικες — δηλαδή σχεδόν 24 εκατομμύρια άνθρωποι — δηλώνει ότι αναγκάστηκε να αναβάλει τη συνταξιοδότησή του εξαιτίας των αυξημένων υγειονομικών δαπανών. Πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται πέρα από τα σχέδιά τους προκειμένου να διατηρήσουν την ασφάλιση υγείας που προσφέρει ο εργοδότης τους.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της ζωής. Πολλοί Αμερικανοί δηλώνουν ότι καθυστερούν την αλλαγή εργασίας, φοβούμενοι ότι θα χάσουν την υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη. Άλλοι αναβάλλουν την αγορά κατοικίας, ενώ ορισμένοι μεταθέτουν ακόμη και οικογενειακές αποφάσεις, όπως την απόκτηση παιδιών, μέχρι να αισθανθούν οικονομικά πιο ασφαλείς.

Οικονομολόγοι και ειδικοί στην πολιτική υγείας υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τις βαθύτερες αδυναμίες του αμερικανικού συστήματος υγείας, το οποίο παραμένει ένα από τα ακριβότερα στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους για υγειονομική περίθαλψη σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Η νέα αυτή εικόνα ενισχύει τη συζήτηση για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες βιώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της ιατρικής περίθαλψης στην καθημερινότητά τους. Για πολλές οικογένειες, η υγεία δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα φροντίδας και πρόληψης, αλλά και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής ανασφάλειας.