Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό αύριο στις 19:30, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Για ακόμη μία φορά η αποστολή δεν έγινε γνωστή, ωστόσο υπάρχουν δεδομένες απουσίες. Οι τραυματίες Καντεβέρε, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος, Μισοευί και ο τιμωρημένος Γκαρέ είναι οι δεδομένο απόντες από το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.

Μοναδικό ερωτηματικό είναι η παρουσία του Τάσου Δώνη στην αποστολή. Ναι μεν ο Έλληνας εξτρέμ έκανε ατομικό μέχρι χθες αλλά ο προπονητής θέλει να τον έχει μαζί του στις Σέρρες. Οχι ως βασικό, αφού εκεί οι αποφάσεις έχουν παρθεί. Περισσότερο ως επιλογή από τον πάγκο, εάν και εφόσον τον οδηγήσουν εκεί οι ανάγκες του αγώνα.

Αλλάζει όλη η επίθεση

Η χθεσινή προπόνηση του Άρη αποδείχθηκε καθοριστική σχετικά με τη διαμόρφωση της επιθετικής γραμμής και με τον Γρηγορίου να προχωράει σε… extreme makeover. Και αναγκαστικά κιόλας στα 3/4 των θέσεων, πλην εκείνης του δεξιού εξτρέμ με το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα του Κάρλες Πέρεθ να τον αφήνει στον πάγκο για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες!

Ο Μορόν και η επιλογή δεύτερου φορ

Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση, επιστρέφοντας στο αρχικό σχήμα ύστερα από έναν μήνα, από το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί πιο πίσω από τον φορ, στη θέση «10». Στην προπόνηση της προχθεσινής ημέρας ο Γρηγορίου δοκίμασε τον Κουαμέ. Ωστόσο χθες έδειξε να εξετάζει και την περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρέλα, με τους Οτμάν Μπουσαΐντ και Ντούντου Ροντρίγκες να τοποθετούνται στα άκρα της επίθεσης.

Η επιλογή του Βέλγου σε ρόλο επιτελικού μέσου μοιάζει πιο λογική σε επίπεδο δημιουργίας. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία του Αλφαρέλα προσφέρει ευελιξία στο παιχνίδι, καθώς μπορεί να υπάρξει εύκολα εναλλαγή θέσεων, με τον Μπουσαΐντ να μετακινείται στον άξονα. Συν την παρουσίας ενός δεύτερου επιθετικού απέναντι στο χαμηλό μπλοκ του Πανσερραϊκού και την τριάδα με την οποία θα παίξει στην άμυνα.

Στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ο Ντούντου φαίνεται να έχει το προβάδισμα σε σχέση με τον Γιαννιώτα, ο οποίος επίσης δοκιμάστηκε στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών.