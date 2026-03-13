Μεγάλη είναι η ζήτηση για εργαζόμενους που έχουν κατάρτιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με τους εργοδότες στην Ελλάδα να δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς σε «τεχνολογικά προηγμένους» εργαζόμενους, ένα από τα υψηλότερα σχετικά ποσοστά μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την έρευνα Workforce Hopes & Fears 2025 της PwC, το 43% των Ελλήνων εργαζομένων χρησιμοποίησε εργαλεία AI τον τελευταίο χρόνο. Όμως, το 51% των εργαζομένων αναφέρουν ότι δεν έχουν δεξιότητες ΤΝ, περίπου το 80% θεωρεί ότι η δουλειά τους απειλείται από την ΤΝ και δύο στους τρεις (66%) εκτιμούν ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε νέες δεξιότητες μέσα στην επόμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, δε, το 42% των ερωτώμενων δεν περιμένουν οι εταιρείες όπου εργάζονται να εισάγουν προγράμματα εκπαίδευσης στην ΤΝ.

Μια ελληνική startup ονόματι Bryq ευελπιστεί να δώσει λύση στο παραπάνω παράδοξο γύρω από τη χρήση της ΤΝ στις ελληνικές επιχειρήσεις, με μια πλατφόρμα που θα ελέγχει κατά πόσο ένας (υποψήφιος) εργαζόμενος έχει πράγματι την κατάρτιση που υποστηρίζει ότι έχει σε εργαλεία ΤΝ. Η πλατφόρμα Bryq AI Proficiency Assessment αξιολογεί τους εξεταζόμενους στην χρήση της ΤΝ: εντολές (prompts), ηθική και υπεύθυνη χρήση, κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ΤΝ, θέσπιση στρατηγικών στόχων.

Το εργαλείο δεν εξετάζει την δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένου εργαλείου ΤΝ (π.χ. ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot) αλλά τη συνολική αντίληψη για την ΤΝ και τη δυνατότητα χρήσης της. Πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως πλατφόρμα αξιολόγησης που μετρά πώς οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν πραγματικά AI εργαλεία.

Η Bryq λανσάρει το πρώτο AI Proficiency Assessment βασισμένο σε επιστημονική έρευνα

Η Bryq, η πλατφόρμα αξιολόγησης ταλέντου που βοηθά εταιρείες να προσλαμβάνουν με αντικειμενικά δεδομένα, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του AI Proficiency Assessment, ενός νέου εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την πρώτη αξιολόγηση που μετρά πώς οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν πραγματικά AI εργαλεία, βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένα ερευνητικά πλαίσια.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα Workforce Hopes & Fears 2025 της PwC, το 43% των Ελλήνων εργαζομένων χρησιμοποίησε εργαλεία AI τον τελευταίο χρόνο, με την καθημερινή χρήση να διπλασιάζεται σε ετήσια βάση.1 Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη 42% υψηλότερο μισθό για υποψηφίους με ψηφιακές δεξιότητες, ένα από τα υψηλότερα μισθολογικά πλεονεκτήματα στην Ευρώπη.

Ωστόσο, το χάσμα σχετικών δεξιοτήτων παραμένει σημαντικό. Το 51% των εργαζομένων δεν διαθέτει επαρκείς δεξιότητες AI, σχεδόν 1 στους 4 φοβάται ότι ενδέχεται να χάσει τη δουλειά του λόγω AI3, και μόλις 9,8% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν επίσημα AI.4 Παράλληλα, το 67% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν κατανοεί τις υποχρεώσεις του EU AI Act.5

Σε επίπεδο οικονομίας, 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, δηλαδή το 62% του συνόλου, αναμένεται να επηρεαστούν από το AI, με τους τομείς IT (59%), τηλεπικοινωνιών (50%), και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση.

Το AI Proficiency Assessment της Bryq αξιολογεί πέντε διαστάσεις πρακτικής ικανότητας χρήσης ΑΙ: στρατηγική αξιοποίηση του AI, ποιότητα αλληλεπίδρασης με εργαλεία AI, κριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων, ηθική και υπεύθυνη χρήση, και ενσωμάτωση του ΑΙ στη ροή εργασίας. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική θέση, ανεξάρτητα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, και στηρίζεται σε έξι δημοσιευμένα ερευνητικά πλαίσια. Διατίθεται σε τρία επίπεδα (Aware, Functional, Advanced) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ρόλου.

«Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εργαλεία AI, αλλά δεν μπορούν να απαντήσουν σε μια βασική ερώτηση: ποιοι από τους ανθρώπους τους μπορούν πραγματικά να τα αξιοποιήσουν; Στην Ελλάδα, όπου οι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 42% υψηλότερους μισθούς για δεξιότητες AI, το να ξέρεις ποιος όντως έχει αυτές τις δεξιότητες δεν είναι απλώς χρήσιμο, είναι κρίσιμο.» — Γιώργος Καλύβας , CEO, Bryq

Η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, το 75% των knowledge workers χρησιμοποίησαν AI στη δουλειά τους το 20248, ενώ το 86% των επιχειρήσεων αναμένει ότι το AI θα μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας τους έως το 2030.9 Ταυτόχρονα, το 63% των εργοδοτών αναφέρει την έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων ως το βασικότερο εμπόδιο στο μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, ενώ το EU AI Act απαιτεί πλέον από τους οργανισμούς να διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο γραμματισμού στην τεχνητή νοημοσύνη (AI literacy) στο προσωπικό τους.

Σχετικά με τη Bryq

Η Bryq βοηθά τις ομάδες προσλήψεων να παίρνουν πιο σίγουρες αποφάσεις, βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια για δεξιότητες, γνωστικές ικανότητες και καταλληλότητα των υποψηφίων για κάθε ρόλο. Συνδυάζοντας 140+ τεστ δεξιοτήτων με αξιολογήσεις γνωστικής ικανότητας και προσωπικότητας, η Bryq δίνει στις ομάδες προσλήψεων τη δυνατότητα να εντοπίζουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ υποψηφίων και να προσλαμβάνουν ανθρώπους που αποδίδουν και παραμένουν στον οργανισμό. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα και εξυπηρετεί μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στους κλάδους υγείας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πωλήσεων και τεχνολογίας.

