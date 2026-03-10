Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης TraceMap, ένα ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στην επιτάχυνση του εντοπισμού απάτης στα τρόφιμα και άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων μέσω προηγμένης ανάλυσης δεδομένων.

Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ για τα τρόφιμα και τα εισαγόμενα προϊόντα, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, εισάγοντας καινοτομίες στον τρόπο αξιολόγησης και εντοπισμού κινδύνων και δόλιων ενεργειών.

Η πλατφόρμα TraceMap αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύει την ανίχνευση κινδύνων, διευκολύνοντας την πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν μοτίβα που υποδηλώνουν πιθανή απάτη.

Παράλληλα, θα παρακολουθείται ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα των αγροδιατροφικών προϊόντων, επιτρέποντας την άμεση αναγνώριση κινδύνων και την ταχύτερη διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Προσβάσιμο στα κράτη μέλη της ΕΕ

Από σήμερα, το TraceMap είναι διαθέσιμο στις εθνικές αρχές όλων των κρατών μελών, διευκολύνοντας πιο στοχευμένους ελέγχους και εις βάθος έρευνες χωρίς την ανάγκη πρόσθετων πόρων.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τα εκτεταμένα δεδομένα των αγροδιατροφικών συστημάτων της ΕΕ για την παρακολούθηση εμπορικών προτύπων και παραγωγικών ροών με υψηλή ταχύτητα. Στόχος είναι η βελτίωση της ακρίβειας των ελέγχων, ο εντοπισμός ύποπτων φορέων και η ταχεία απομάκρυνση μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εντοπίζουν κενά και να ενισχύουν τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης στον αγροδιατροφικό τομέα, συμβάλλοντας και στον αυστηρότερο έλεγχο των εισαγωγών, σύμφωνα με το Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα.

Τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Το TraceMap δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζεται, οργανώνει και ερμηνεύει δεδομένα από διαφορετικές πλατφόρμες διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στην ΕΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) και το Σύστημα Ελέγχου και Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορίου (TRACES).

Μια πιλοτική έκδοση της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για την αναγνώριση και ανάκληση βρεφικού γάλακτος που παρασκευάστηκε με μολυσμένο έλαιο ARA από την Κίνα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

«Το TraceMap αποτελεί μια σημαντική ανακάλυψη που θα φέρει επανάσταση στην ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε κρίσεις ασφάλειας τροφίμων και να καταπολεμά την απάτη. Θα επιτρέψει την ταχύτερη ανίχνευση της απάτης στα τρόφιμα και όσων προσπαθούν να παρακάμψουν τους όρους εισαγωγής μας. Θα παρέχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και ισχυρότερη προστασία τόσο των αγροτών όσο και των καταναλωτών της ΕΕ. Πρόκειται για κρίσιμη υποδομή για την πρόληψη και τον έλεγχο κρίσεων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερόμενων μερών στα ισχυρά συστήματα ασφάλειας τροφίμων μας», δήλωσε ο Olivér Várhelyi, επίτροπος για την υγεία και την ευημερία των ζώων.